Stade Rennes houdt drie punten thuis tegen Stade Brest, basisplaats voor Jérémy Doku

In de vooravond heeft Stade Rennes de drie punten thuis weten te houden tegen Stade Brest. Het werd 2-1 voor Rennes, waar Jérémy Doku in de basis mocht starten.

Het zag er even niet goed uit voor Stade Rennes. Vlak voor het uur kwam Stade Brest op voorsprong via Honorat. In vijf dolle minuten trok Rennes de scheve situatie helemaal recht. Eerst werkte Da Silva een voorzet van Del Castillo in doel. Wat later stond Aguerd op de juiste plaats om Stade Rennes op voorsprong te trappen.

Jérémy Doku mocht aan de partij beginnen en werd halfweg de tweede helft naar de kant gehaald. Ook in zijn tweede basisoptreden in de Ligue 1 kon de 18-jarige Belg zich nog niet tonen.

Door deze nipte zege hijst Stade Rennes zich voorlopig naast PSG en Lille aan kop van het klassement.