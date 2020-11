Sven Kums reageert op flater van ploeggenoot: "2 jaar lang een voorbeeld"

Donderdagavond stond Colin Coosemans voor het eerst sinds 25 september 2019 weer onder de lat bij KAA Gent. De doelman ging bij de 2-1 in de fout waardoor hij kop van jut was.

Colin Coosemans stond niet op de Europese lijst bij Gent, maar door schorsing van Sinan Bolat en de positieve coronatest van Davy Roef werd hij toch meegenomen voor het uitduel tegen Rode Ster Belgrado.

In de tweede helft verkeek hij zich op een vrije trap van Aleksandar Katai, waardoor Gent met een 0 op 9 in de Europa League huiswaarts keerde. Na de wedstrijd kreeg de doelman heel wat kritiek over zich heen.

Gentleman Kums

Dat Colin Coosemans een moeilijke periode achter de rug heeft is ook Sven Kums niet ontgaan. Op Instagram legde hij de critici het zwijgen op en gaf hij verschillende complimenten aan het adres van de doelman. "2 jaar lang zonder wedstrijd. 2 jaar lang hard werken zonder mekkeren. 2 jaar een voorbeeld voor iedereen. Niets dan respect vriend", reageerde de invaller.