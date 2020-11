Messi begint op de bank... net voor interlandbreak

Een paar dagen voor de interlandbreak en bij Barcelona staat er geen Lionel Messi in de basis tegen Real Betis. Vreemd... In Spanje zoeken ze al naar redenen.

Voor Messi is het wel het eerste rustmoment sinds september 2019, de coronabreak niet meegerekend. Waarom hij dus gepasseerd wordt door Ronald Koeman is niet helemaal duidelijk.

Al halen ze in Spanje wel de match tegen Dynamo Kiev aan, waar Messi op het einde weigerde druk te zetten en over het veld slenterde. Die beelden gingen ook viraal. De Argentijn is in ieder geval fit en zit op de reservebank.