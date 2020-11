Lazio redt diep in blessuretijd punt tegen Juventus, Ronaldo valt geblesseerd uit

Juventus liep zondagmiddag in het Stadio Olimpico averij op tegen Lazio, tegenstander van Club Brugge in de Champions League. Een vroeg doelpunt van de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo leek te zullen volstaan voor drie punten, maar diep in blessuretijd viel de gelijkmaker alsnog.

Nauwelijks vijftien minuten, zolang had de Portugese vedette nodig om zijn zesde van het seizoen binnen te trappen. CR7 stond op de juiste plaats om de voorzet van Cuadrado weg te leggen.

Heel lang leek het het enige doelpunt van de wedstrijd te zullen worden, maar in minuut 95 (!) lukte Caicedo alsnog de onverhoopte gelijkmaker voor Lazio. Cristiano Ronaldo was toen al lang gewisseld met een blessure. Het lijkt om een enkelblessure te gaan, al is de ernst ervan nog niet bekend.

Bij Lazio stonden Marusic en Milinkovic-Savic in de basis. Wesley Hoedt en Andreas Pereira, die andere oude bekenden, vielen in de loop van de tweede helft in.