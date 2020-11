Vitesse hijst zich mee aan de leiding van de Eredivisie, Club-huurling scoort voor derde week op rij

Vitesse won in de eigen Gelredome zondagmiddag met 3-1 tegen Emmen. De club uit Arnhem deelt zo de leidersplaats in de Eredivisie met Ajax. Loïs Openda was tegen Emmen goed voor zijn vierde treffer van het seizoen.

Twee vroege goals van Oussama Tannane legden de wedstrijd al snel in een beslissende plooi. Vitesse-speler Riechedly Bazoer keek op het halfuur echter tegen een rode kaart aan. Vlak voor de koffie was het Club-huurling Loïs Openda die voor de geruststellende 3-0 zorgde. Alweer het vierde competitiedoelpunt van de 20-jarige spits. Bovendien is het de derde wedstrijd op rij waarin de sneltrein tot scoren kwam. De eerredder van Michael de Leeuw was er alleen nog maar voor de statistieken. Met een knap rapport van 21 op 24 staat Vitesse op een gedeelde eerste plaats met Ajax, dat eerder op de middag vlot de maat nam van Utrecht. 08/11/2020 12:15 Utrecht - Ajax 0-3 08/11/2020 14:30 Vitesse - Emmen 3-1 08/11/2020 14:30 Feyenoord - FC Groningen 2-0 08/11/2020 16:45 Heerenveen - AZ Alkmaar 0-3 08/11/2020 20:00 PSV - Willem II -