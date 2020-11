Zidane legt schuld bij zichzelf na blamage tegen Valencia: "Er zijn geen excuses"

Real Madrid kende een zwarte zondag in Valencia. Na een 4-1 nederlaag in Valencia trokken de Madrilenen gedesillusioneerd terug naar huis.

Valencia won met 4-1 tegen Madrid. 3 van die doelpunten waren een penalty met daartussen ook nog een eigen doelpunt van Varane. Benzema had eerst de score nog geopend maar vanaf dat moment ging Real helemaal tenonder.

Trainer Zinedine Zidane zat niet echt blij op de persconferentie achteraf: "We begonnen goed maar na die 1-1 ging het heel slecht. We hadden een slechte dag", zucht de Fransman.

"Er gebeurde vanalles: penalty's, eigen doelpunten... Ik begrijp het allemaal nog niet zo goed. Maar er zijn geen excuses. De basis is achteraan sterk staan, dan kan de kwalitatieve voorhoede voor het verschil zorgen. Het is aan mij om oplossingen te vinden en daar ben ik niet in geslaagd", legt hij de schuld bij zichzelf.