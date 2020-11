Engeland roept tienersensatie op voor interland tegen Rode Duivels

Bondscoach Gareth Southgate kan in het nakende drieluik met Engeland geen beroep doen op Trent Alexander Arnold van Liverpool en James Ward-Prowse van Southampton. Zij haakten geblesseerd af en dat biedt mogelijkheden voor Jude Bellingham.

An update from the #ThreeLions camp, as @BellinghamJude arrives and @Prowsey16 and @TrentAA withdraw through injury: