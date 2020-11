🎥 De waanzinnige statistiek van Messi op vrijschop waar zelfs Real Madrid en Juventus als club niet aan kunnen

Lionel Messi is voorlopig nog niet aan zijn beste seizoen bezig bij FC Barcelona. Bij de club zijn ze al blij dat hij nog bij de club is en dat hij wekelijks zijn kunststukjes kan laten zien. Of het nu een dribbel, een wereldgoal of ... een vrijschop is.

Want als er iemand het label van specialist mag dragen als het op vrije trappen aankomt, dan is het Lionel Messi wel. ESPN ging op zoek naar de clubs uit de vijf grootste Europese competities die het meeste goals puurden uit een rechtstreekse vrijschop en kwam tot een opvallende bevinding. Messi troeft alle topclubs af. In tien seizoenen scoorde de Argentijn 33 keer uit een vrije trap. Juventus (31), Real Madrid (26) en AS Roma (24) moeten het als beste clubs met minder doen. Ratioed by Messi https://t.co/SOgKxKfhib — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2020