Transferoorlog tussen Manchester United en Real Madrid in de maak? Ze jagen op twee absolute toptalenten

Het is al langer bekend dat Real Madrid heel wat interesse toont in Eduardo Camavinga en Erling Haaland, maar nu krijgt de Spaanse topclub stevige concurrentie. Ook Manchester United heeft deze twee spelers nu op haar verlanglijst gezet.

Eduardo Camavinga (Rennes) en Erling Haaland (Borussia Dortmund) zijn helemaal aan het onbolsteren. De Europese topclubs houden beide spelers dan ook nauwlettend in de gaten. Zo toont Real Madrid al langer interesse in deze twee goudhaantjes.

Real Madrid is niet de enige, want volgens AS zou nu ook Manchester United deze twee spelers op haar radar hebben staan. Camavinga zou gezien worden als een vervanger voor Pogba, terwijl Haaland de concurrentie moet aangaan met Martial.