Radja Nainggolan één van de weinige aanwezigen op training van Inter Milaan: komt er een eerste basisplaats?

Deze zomer kwam er een einde aan de leenbeurt van Radja Nainggolan bij zijn grote liefde Cagliari. De middenvelder keerde terug naar Inter Milaan, maar mocht daar dit seizoen nog niet starten. De komende weken lijkt de club wel beroep te doen op de diensten van de voormalige Rode Duivel.

Terwijl de kern van Inter Milaan zich grotendeels verspreid heeft bij de verschillende nationale selecties, blijft Radja Nainggolan als één van de weinige middenvelders over op de trainingen van zijn ploeg. Na de interlandperiode wachten er enkele drukke weken voor de Nerazzurri.

Beginnen doet het tegen een sputterend Torino, maar enkele dagen daarna neemt Inter het in de Champions League op tegen Real Madrid. De opdracht is simpel, er moet gewonnen worden om kans te maken op een eventuele overwintering in Europa. Het weekend daarop wacht een confrontatie tegen Sassuolo dat tegen alle verwachtingen in tweede staat in de Serie A.

Teleurstellend Inter Milaan

Het is voor Antonio Conte dus hopen dat zijn spelers heelhuids terugkeren uit de interlandperiode. Daarnaast zijn middenvelders Matias Vecino en Stefano Sensi out met een blessure. Radja Nainggolan is dus kanshebber op een eerste basisplaats. Dit seizoen verzamelde hij nog maar 36 minuten.

Ondanks de tweede plaats en de Europa League finale van vorig seizoen komt Antonio Conte onder druk te staan. Na zeven wedstrijden sprokkelde Inter nog maar 12 punten en bengelt het op een teleurstellende zevende plaats.