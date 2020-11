Hoe gaan de Rode Duivels het opnemen tegen Engeland? Dit is de vermoedelijke opstelling

In de Nations League neemt België het morgenavond op tegen Engeland. In de oefenwedstrijd tegen Zwitserland zagen we nog een experimenteel elftal aan de aftrap komen, iets dat morgen allerminst het geval zal zijn.

Na de 2-1 overwinning in de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland, gaat het zondagavond opnieuw om de knikkers. De Rode Duivels treden in Leuven aan tegen Engeland. Na de eerdere nederlaag in Engeland zullen de Belgen zeker iets willen rechtzetten. Wie mogen we verwachten? Topschutter bij de rode duivels, Romelu Lukaku, kreeg gelukkig geen reisverbod opgelegd van zijn Italiaanse club Inter Milaan. Naar alle waarschijnlijkheid neemt Lukaku de spitspositie over van Michy Batshuayi, die tegen Zwitserland nog zeer efficiënt voor de dag kwam. Eden Hazard is met zijn afwezigheid de grootste naam die ontbreekt. Omwille van zijn positieve coronatest blijft hij in Madrid. Ook Kaminski is er door een positieve test niet bij. Andere afwezigen zijn: Van Crombrugge, Vermaelen, Saelemaekers, Carrasco en Trossard. Zij zijn er vanwege blessureleed niet bij. De verwachte opstelling: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, De Bruyne, Mertens, Lukaku De bank: Mignolet, Casteels, Coucke, Boyata, Mechele, Delcroix, Chadli, Foket, Kayembe, Dendoncker, Praet, Vanaken, Verschaeren, Lukebakio, Doku, Batshuayi, Benteke





