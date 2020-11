Makelaar Mertens buigt zich over beslissing De Bruyne: "Dat ondermijnt je onderhandelingsmacht" en "Echt een vak"

Het was toch wel opmerkelijk nieuws dat Kevin De Bruyne verkondigde. De smaakmaker van Manchester City onderhandelt zelf met zijn club over een nieuw contract na de breuk met Patrick De Koster. Is dat nu een goede zaak, ja of neen?

Stijn Francis, de makelaar van Dries Mertens, laat zich er over uit in Het Laatste Nieuws. "In gevallen waarbij men geen zicht heeft op de commissies van de makelaar, kan dit voordeel substantieel zijn. Dus vanuit dat oogpunt is de keuze om het zelf te doen begrijpelijk", beweert Francis. Zo haalt hij dus een mogelijk voordeel aan, maar hij waarschuwt toch vooral voor nadelen. "Onderhandelen is een echt vak, dat moet je leren. Clubs zijn er heel beslagen in op de emoties te spelen waardoor spelers al te snel toegeven. Het is een belangrijke rol van de makelaar om ervoor te zorgen dat de emoties niet de bovenhand nemen." Minder marktkennis Er zijn ook nog andere zaken om rekening mee te houden. "Een ander nadeel is dat je als speler veel minder marktkennis hebt en onmogelijk al je alternatieven kan inschatten. Dat ondermijnt je onderhandelingsmacht. Clubs hebben veel meer schrik om een deal mis te lopen als er een geloofwaardige makelaar tegenover hen zit die de speler de volgende transferperiode kan transfereren en goed weet wat de juiste waarde is van de speler."





