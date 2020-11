Het coronavirus doet opnieuw de ronde in de Premier League: recordaantal positieve testen de voorbije week

Het coronavirus lijkt opnieuw de ronde te doen in de Premier League. Er zouden vorige week namelijk 16 mensen besmet zijn geraakt met het virus. Het is een recordaantal sinds de start van het nieuwe seizoen.

Slecht nieuws voor de Premier League. Tussen 9 en 15 november werden 1207 mensen in de Engelse eerste klasse getest op het coronavirus en er zouden 16 besmettingen zijn vastgesteld. De spelers en de staf werden getest.

Het is een recordaantal in de Premier League sinds het begin van het seizoen 2020-2021. Volgens Sky Sports was het vorige record 10 besmettingen in de week van 21 september tot 27 september. Komend weekend gaat de Premier League opnieuw van start na de interlandbreak.