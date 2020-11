Pep Guardiola krijgt nog wat extra seizoenen om de 'Beker met de Grote Oren' naar Manchester te halen

De kogel is door de kerk! Pep Guardiola krijgt nog wat extra seizoenen om Manchester City aan internationale glorie te helpen.

Manchester City zag in 2016 in Pep Guardiola de ideale man om de club naar de eindzege in de Champions League te loodsen. Na vier jaar met veel nationale successen is hem dat nog niet gelukt, maar de samenwerking wordt wel verlengd.

De club kondigde donderdag aan dat het nog tot 2023 in zee gaat met de ex-trainer van Bayern München en FC Barcelona. Zijn contract liep nog tot medio 2021.

Het palmares van Guardiola bij Man City is fenomenaal, met het seizoen 2018/19 als absolute uitschieter. De Cityzens wonnen toen de Premier League, de FA Cup en de League Cup.