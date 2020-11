'Juventus geeft topmakelaar mandaat en laat Cristiano Ronaldo aanbieden bij drie grootmachten'

We weten al langer dat Cristiano Ronaldo na dit seizoen zal vertrekken bij Juventus. De Italiaanse grootmacht heeft het plan nu ook in werking gezet en de Portugees aangeboden bij drie clubs.

Juventus moet besparen en wil dat doen door Cristiano Ronaldo te verkopen. De Portugees moet nog een zakcentje opbrengen - hij zou volgend seizoen zijn laatste contractjaar ingaan - maar vooral het buitenaardse loon van CR7 weegt enorm op de loonlast bij De Oude Dame.

Het plan is ondertussen in werking gezet. OK Diario weet dat De Oude Dame Jorge Mendes een mandaat heeft gegeven om de transfer te regelen. De zaakwaarnemer heeft de Portugees ondertussen al aangeboden bij PSG, Manchester United en Bayern München.