Spaanse pers is hard voor Eden Hazard: "Nog steeds als vermist opgegeven"

Na zijn coronabesmetting werd er bij Real Madrid meteen gerekend op Eden Hazard. Onze landgenoot kon zijn stempel niet drukken tegen Villarreal en dat leverde een portie kritiek op in de Spaanse media.

Eden Hazard is nog maar net terug na zijn coronabesmetting, maar hij mocht tegen Villarreal al meteen in de basis starten. Zinédine Zidane haalde de Rode Duivel na 65 minuten naar de kant.

Spaanse sportkrant Marca zag niet de beste match van de aanvaller van Real Madrid. "Hij mist duidelijk nog ritme. Het ontbrak hem aan snelheid, waardoor hij geen ruimtes voor zichzelf kon creëren. Hij koos vaak voor de makkelijkste oplossing."

Mundo Deportivo was kritischer voor onze landgenoot. "Eden Hazard is nog steeds als vermist opgegeven. Hij probeerde nooit zijn tegenstander voorbij te dribbelen of een schot af te vuren. Nochtans zijn het zijn specialiteiten."