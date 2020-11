Benito Raman beleeft nachtmerrie met Schalke: 25 competitiewedstrijden zonder overwinning

Schalke 04 nam het zaterdag op tegen Wolfsburg. Doelman Koen Casteels stond bij de bezoekers onder de lat, Benito Raman nam plaats op de bank.

Schalke 04 begon de wedstrijd in de degradatiezone. Het was voor Benito Raman dus lijdzaam toekijken vanop de bank. Daarnaast zag de Belg Wolfsburg al na drie minuten op voorsprong komen via een treffer van Wout Weghorst. Een kwartier later stond de 0-2 eindstand al op het bord.

Koen Casteels viert jubileum

Na 39 minuten moest Amine Harit plaats ruimen voor Benito Raman. Maar ook onze landgenoot kon niets meer aan de achterstand veranderen. Na acht wedstrijden sprokkelde Schalke nog maar drie punten. Het is ondertussen al 25 wedstrijden geleden dat de Königsblauen nog eens een competitiewedstrijd konden winnen.

Bij de tegenstander kon Rode Duivel Koen Casteels wel vieren. De doelman speelde zijn 150ste wedstrijd in het shirt van Wolfsburg. Het sluitstuk keerde niet alleen huiswaarts met de drie punten, daarnaast hield hij ook nog eens zijn netten schoon.