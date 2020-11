🎥 Ex-speler van Zulte Waregem geeft heerlijke assist tegen Romelu Lukaku en co

Inter Milaan ontving zondagmiddag Torino. De bezoekers kennen een moeilijke periode en bengelen ergens onderaan het klassement. Het verloor met 3-2, maar een bekend gezicht uit de Jupiler Pro League pakte uit met een mooie assist.

Vlak voor rust kwamen de bezoekers na een vlotte combinatie op voorsprong. Soualiho Meïté (ex- Zulte Waregem) gaf een heerlijke assist. De middenvelder zette na een magnifieke hak Simeone Zaza alleen voor doel. Hij brak met zijn doelpunt de wedstrijd open.

Soualiho Meïté is een bekende naam op onze Belgische velden. De Fransman streek in 2015 neer in Waregem. Vooral in zijn tweede seizoen was Soualiho Meïté een vaste waarde voor Zulte. In 2017 vertrok hij naar Monaco. Daar kon hij zijn stempel niet drukken waardoor hij verhuisde naar Turijn.