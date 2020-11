Het langverwachte debuut van 16-jarig monstertalent bij Borussia Dortmund werd volledig overschaduwd door Golden Boy Haaland

En of dat het verdiend was. Erling Haaland zette zijn nominatie tot Golden Boy 2020 nog maar eens in de verf met een vierklapper tegen Hertha Berlijn. 24-karaat goud heeft Borussia Dortmund met de Noor in de rangen, maar de lading toptalent is nog niet uitgeput.

De schijnwerpers werden voor de match volledig gericht op Youssoufa Moukoko. De pas 16-jarige spits doet in de jeugdreeksen alle monden openvallen en verbreekt record na record. Zaterdag volgde dan eindelijk het langverwachte debuut van de youngster in de Bundesliga tegen Hertha Berlijn.

Met 16 jaar en 1 dag is Moukoko officieel de jongste debutant ooit in de Bundesliga. Het tienerfenomeen kwam erin voor die andere sensatie: Erling Haaland. Met een vierklapper legde de Noorse sluipschutter eigenhandig Lukebakio en co over de knie.

Haaland heeft er nu al 15 goals in 10 wedstrijden over alle competities heen inliggen. De toekomst oogt mooi voor de Schwarzgelben, dat is het minste wat je kan zeggen.