'Man in vorm Zlatan Ibrahimovic twee weken uit roulatie, ook Saelemaekers geblesseerd'

Het was andermaal Zlatan Ibrahimovic die AC Milan tegen Napoli over de streek trok. Toch kwam de Zweed niet ongeschonden uit de strijd. De 39-jarige spits, die in bloedvorm verkeert, greep in de slotfase naar de bil en moest noodgedwongen naar de kant.

Maandagochtend werd de Zweede vedette al onderzocht. Italiaanse media maken gewag van een hamstringblessure die Ibrahimovic vermoedelijk twee weken aan de kant zal houden. Een streep door de rekening van AC Milan, dat erg sterk gestart is aan het seizoen. De Rossoneri staan na acht speeldagen zowaar aan de leiding in de Serie A, met twee punten op het verrassend sterke Sassuolo. Ook Alexis Saelemaekers moet overigens zijn wonden likken na de wedstrijd tegen Napoli. De ex-speler van Anderlecht heeft zijn enkel verstuikt. De blessure lijkt niet al te ernstig, al is het maar de vraag of de Rode Duivel tijdig fit geraakt voor donderdag. Dan gaat AC Milan in het kader van de Europa League op bezoek bij Jonathan David en OSC Lille.