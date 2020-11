'Geen terugkeer naar Manchester: Inter stuurde City en Guardiola wandelen en hing prijskaartje van 105M euro op Lukaku'

Romelu Lukaku toonde zondag nog maar eens dat hij onmisbaar is bij Internazionale. De Milanese club beseft dat maar al te goed. Deze zomer zou het een enorm bod van Manchester City naar de prullenmand hebben verwezen.

Vorig seizoen klokte Romelu Lukaku af op 23 competitiedoelpunten (in 36 matchen) en dit seizoen zit hij al aan 7 stuks in de Serie A (in 7 matchen). Inter schat 'Big Rom' naar waarde en zou volgens The Telegraph een bod van Manchester City hebben afgewezen.

Bij de zoektocht naar een opvolger voor Sergio Agüero zou de Engelse club zijn terechtgekomen bij onder meer Darwin Nunez (Benfica) en Romelu Lukaku. Volgens de Telegraph was Man City bereid om 79 miljoen euro neer te tellen.

Inter zou het bod hebben afgeslagen met de melding dat Lukaku 105 miljoen euro waard is.