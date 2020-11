Laifis bezorgt tien Rouches eerste driepunter in allerlaatste seconde

Met tien man heeft Standard in de laatste seconden zijn eerste winst in deze Europa League-campagne te pakken gekregen. Ze speelden een volledige helft met een man minder nadat Obbi Oulare voor de rust zijn tweede geel pakte.

Standard speelde best een goeie eerste helft tegen Lech Poznan. In ieder geval de beste die ze in deze Europa League al speelden. Met Raskin op het middenveld ging het al een pak beter. Maar de beste man bij de Rouches was duidelijk Gavory.

Met tien

De linksachter verstuurde de ene na de andere goeie voorzet, maar Oulare, Lestienne en Fai stuitten telkens op doelman Bednarek. Standard verdiende de voorsprong, maar de aanval liet het toch weer wat afweten. Standard heeft het al weken moeilijk om uit de combinatie een doelpunt te maken...

Als ze iets meer hadden doorgeduwd... En dan net voor de rust: Oulare kreeg zijn tweede gele kaart voor zich breed te maken en zijn elleboog iets te enthousiast te laten vieren. Zijn eerste geel was echter heel twijfelachtig. Maar Standard dus met tien.

Jeugd doet het

En de tweede helft kreeg een ander spelbeeld. Poznan kwam aandringen en na onnodig gedribbel van Dusenne kon Ishak de Polen op voorsprong brengen. Standard reageerde via Raskin, die de bal veroverde en meegaf aan Balikwisha. Die zijn schot werd gered, maar Tapsoba was goed gevolgd: 1-1.

Poznan kwam aandringen, maar het was Standard dat op miraculeuze wijze met zijn laatste aanval nog de drie punten pakte. Met dank aan Laifis, die de aanval mee opzette en de voorzet van Jans perfect afwerkte met het hoofd. Het zal de burger alvast deugd doen.