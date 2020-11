Machine van PSG sputtert opnieuw: ook doelpunt Neymar kan Parijzenaars in eigen huis niet aan drie punten helpen

PSG lijkt voorlopig een tikkeltje minder oppermachtig in Frankrijk. Met sterren als Neymar en Mbappé tussen de lijnen zou het in het eigen Parc des Princes eigenlijk geen uitschuivers mogen maken. Dat gebeurde tegen Bordeaux wel. Op de vorige speeldag had PSG al verloren bij Monaco.

Een teken aan de wand was al dat Pembele onder druk van Maja de bal in eigen doel werkte. Op dat moment was de achterstand voor Parijs wel tegen de gang van het spel in. PSG zette ook snel orde op zaken. Neymar ging neer in de zestien en na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. De Braziliaan zorgde ook zelf voor de gelijke stand.

Bordeaux was amper bekomen van die klap of het stond al achter. Neymar knalde van ver op Costil. Vervolgens belandde het leer bij Kean, die de 2-1 binnenknalde. In twee minuten ging het van 0-1 naar 2-1. Het moeilijkste werk leek zo gedaan voor PSG.

Na gelijkmaker nog uitkijken

Op het uur was alles echter weer te herdoen. De pas ingevallen Adil scoorde na een één-tweetje met Ben Arfa. PSG probeerde nog wel, maar ook Bordeaux dreigde op de counter. Voor de middenmotor is deze 2-2 een schitterend punt. PSG staat voorlopig nog aan de leiding. Lille kan wel op gelijke hoogte komen als het gaat winnen bij Saint-Etienne.