'Premier League-gigant gaat de concurrentie met Manchester City aan in de strijd om de handtekening van Lionel Messi'

De naam van Lionel Messi werd de voorbije weken en maanden het vaakst gelinkt aan Manchester City, maar de interesse van een nieuwe gegadigde kan het dossier een volledig andere draai geven.

Lionel Messi staat vandaag de dag nog steeds onder contract bij FC Barcelona, maar de Argentijn gaf afgelopen zomer al aan dat het zijn laatste seizoen is bij 'de Blaugrana'. 'De Vlo' wil na dit seizoen andere lucht opsnuiven.

Manchester City werd al vaak genoemd als de voornaamste kandidaat om de Argentijnse superster over te nemen, maar volgens The Sun en ESPN zijn 'The Citizens' niet de enige topclub uit de Premier League die interesse tonen.

Ook Chelsea springt nu in de dans voor de zesvoudige Gouden Bal winnaar. Afgelopen zomer bleek al, met onder meer transfers als Havertz, Werner en Thiago Silva, dat er financieel heel wat mogelijkheden zijn op Stamford Bridge. Bovendien is Messi einde contract op het einde van het seizoen en moet er dus enkel een salaris betaald worden.