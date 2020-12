Verheyen ziet dat Club volop kans heeft vanavond: "Ze verdedigen met acht"

Club Brugge won zijn enige wedstrijd in de Champions League dit seizoen in Sint-Petersburg. Geen toeval, merkt Gert Verheyen op, want de Russen zijn ook nu te pakken.

Verheyen heeft immers geen hoge pet van hun defensieve organisatie op. "Wat ze altijd weggeven, is ruimte. Bij een voorsprong zakken ze in op de eigen helft, maar zelfs dan staan ze niet compact. Tussen die linies gaapt een speeltuin aan ruimte waar een tegenstander altijd kan voetballen. Dat komt door het DNA van die ploeg. Zenit speelt zonder tanden: in balverlies zie je een gebrek aan agressiviteit", zegt hij in Het Nieuwsblad. Zenit heeft een ploeg die zelf wil voetballen. "Bovendien verdedigen de twee mannen voorin amper mee. Mannen als Dyzuba en Malcom hebben een broertje dood aan defensief werk. Waardoor het altijd met acht verdedigt, niet met tien."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Zenit St Petersburg live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.