Wordt Romelu Lukaku beloond voor zijn sterke prestatie in de Champions League? Rode Duivel heeft een mooie nominatie beet

Romelu Lukaku heeft er een uitstekende week opzitten in de Champions League. Met twee doelpunten tegen Borussia Mönchengladbach zorgde hij ervoor dat Inter nog in de running is voor de volgende ronde.

Inter had het niet onder de markt op het veld van Borussia Mönchengladbach. Gelukkig voor de Italiaanse topclub konden ze rekenen op Romelu Lukaku. De Rode Duivel speelde een cruciale rol in de overwinning met zijn twee doelpunten.



Voor deze prestatie zou de aanvaller nu beloond kunnen worden, want hij is genomineerd om speler van de week te worden. Lukaku krijgt echter stevige concurrentie, want ook Olivier Giroud is met zijn vier doelpunten tegen Sevilla genomineerd. Daarnaast zijn ook Mergim Berisha en İrfan Can Kahveci genomineerd.