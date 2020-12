🎥 Rondje Europa: Romelu Lukaku heeft maar een kwartier nodig om te scoren, defensieve blunders bij FC Barcelona

Zaterdagavond werd afgesloten met nog enkele mooie affiches. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wedstrijden.

Inter 3-1 Bologna

Een kwartier, meer had Romelu Lukaku niet nodig om zijn achtste doelpunt in de Serie A te scoren. Inter Milaan won met 3-1 van Bolonga en springt naar de derde plaats in het klassement. Twintig minuten voor tijd kreeg Big Rom zijn verdiende rust.

Woensdag wacht het levensbelangrijke Champions-League duel tegen Sjachtar Donetsk. Inter zal opnieuw op de doelpunten van Rode Duivel Lukaku rekenen om nog kans te maken op een Europese overwintering.

Chelsea 3-1 Leeds United

Na vier minuten knalde Patrick Bamford de bezoekers al op voorsprong, maar op het halfuur bracht Olivier Giroud de bordjes weer op gelijke hoogte. De Fransman startte zaterdag nog maar voor de eerste keer in de basis in de Premier League, maar bedankt Frank Lampard meteen voor het vertrouwen.

Kurt Zouma, een andere Fransman, knikte op hoekschop de voorsprong binnen. Ook de naam van Timo Werner staat op het scorebord. Chelsea blijft zo leider in de Premier League.

Cadiz 2-1 Barcelona

Promovendus Cadiz lijkt de overstap naar La Liga goed verteerd te hebben. Zaterdag legde het ook het grote FC Barcelona het vuur aan de schenen. De thuisploeg kwam ook op voorsprong nadat Oscar Mingueza zijn eigen doelman verschalkte.

🤐 | Oscar Mingueza vergist zich van doel en dwingt Ter Stegen tot een redding. Cadiz scoort in de rebound! 👀#CadizBarça pic.twitter.com/ih6yZ2J0bF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 5, 2020

Vlak na rust kwam Barcelona weer op gelijke hoogte. Erop en erover zou je dan denken. Tot plots de Barcelona-defensie aan het klungelen sloeg. Negredo, ondertussen al 35 jaar, profiteerde van het balverlies en legde het winnende doelpunt simpel tegen de touwen. Opnieuw een stevige mentale tik voor de ploeg van Koeman.

👀 | Wat een gestuntel achterin bij Barça, Negredo profiteert en scoort de 2-1. 😱#CadizBarça pic.twitter.com/om5woO9w2L — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 5, 2020

Montpellier 1-3 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain won vlot op bezoek bij Montpellier. Kylian Mbappé legde de 1-3 eindstand vast. Het is ondertussen al zijn honderste doelpunt in het shirt van de Parijzenaars.