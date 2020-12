Ex-Genkie schaart zich in uniek clubje en wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de MLS

Alejandro Pozuelo kreeg een pak kritiek te verwerken toen hij in maart 2019 Racing Genk verliet voor Toronto. De Genkies waren immers op kampioenskoers en het voelde alsof dat hun kapitein ze in de steek liet.

De Spanjaard toont echter week na week in de MLS dat hij toen de juiste keuze heeft gemaakt. Pozuelo laat zich geregeld zien met knappe acties en goals en assists. Dat heeft hem nu geen windeieren gelegd.

De 29-jarige spelmaker is verkozen tot Speler van het Jaar in de MLS. De middenvelder van Toronto kreeg 35,35 procent van de stemmen achter zijn naam en troefde daarmee de Uruguayanen Diego Rossi en Nicolas Lodeiro af.

Vorig jaar ging de Landon Donovan-trofee naar de Mexicaan Carlos Vela. Carlos Valderrama, David Villa, Robbie Keane en Landon Donovan behoren ook tot de bekende namen op de prestigieuze erelijst.

His game stood taller than the rest.@TorontoFC’s @Pozuelo_10 is the 2020 Landon Donovan #MLSMVP!