Leko weet al één ding zeker voor de wedstrijd tegen Tottenham: "5 vervangingen en we zullen ze allemaal gebruiken"

Donderdagavond wordt in Londen beslist welke ploeg als groepswinnaar eindigt in groep J. Antwerp of Tottenham. Ivan Leko kijkt alvast vooruit naar de partij.

"Dit is een groot en belangrijk moment voor onze club. We spelen hier tegen dé leider van de Premier League! Dat is een fantastische ervaring voor onze spelers. Maar met alle respect voor de thuisploeg, we komen hier wel met de hoop om toch te kunnen stunten. Om ze toch nog eens te verrassen.", laat Leko weten.

Antwerp heeft enklele zeer drukke weken achter de rug, met telkens verschillende belangrijke wedstrijden. Zo'n ontzettend druk schema weegt natuurlijk op de spelersgroep. Gezien de overwintering voor Antwerp al een feit is, is het natuurlijk de vraag welke spelers rust zullen krijgen. Maar daar wilde Leko niets van weten.

"We hebben vijf, zes wedstrijden gespeeld in drie weken. En elke wedstrijd van ons leek wel een historische match. Maar wij zijn geen grote club zoals FC Barcelona, Real Madrid of Manchester City... Ik hou er niet van om te beginnen rekenen. Wij zijn niet in staat om te beslissen wie we wanneer opstellen. Sommige clubs in Europa kunnen dat doen maar niet Antwerp. Natuurlijk zijn we ook niet stom. De kwalificatie is al binnen en zondag hebben we weer een belangrijke wedstrijd voor de boeg tegen Club Brugge. Maar we moeten deze competitie en onze tegenstander ook respecteren. We zijn naar hier gekomen om te proberen iets te rapen. We moeten alles doen om resultaten te boeken. Dus ik ben niet van plan om spelers rust te geven. Maar natuurlijk houden we wel rekening met de fysieke en mentale paraatheid."

Er zijn gelukkig vijf wissels in de Europa League. Die zullen we allemaal benutten.

"In de Europa League zijn er vijf wissels toegestaan. Ik ben dus van plan om met zestien spelers te spelen. We zullen elke wissel benutten. Maar het is een speciaal seizoen. Morgen zullen we kijken wie fit is om te spelen."

Europa League vs Champions League:

Toen een journalist de vraag stelde of dit een groot verschil was, tegen Tottenham spelen thuis, vergeleken met Club Brugge tegen AS Monaco, Atletico Madrid, en Dortmund, was Leko's antwoord duidelijk:

"Een kennis zei onlangs "echt voetbal wordt gespeeld op dinsdag en woensdag, niet op donderdag."

En het klopt wat hij zegt, de Champions League is het hoogste van het hoogste in het voetbal.

Maar eigenlijk hoort een ploeg als Tottenham daar ook gewoon thuis, in de Champions League.", sluit hij af.