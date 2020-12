Rode Duivels sluiten voor vierde(!) keer het jaar af als beste van de wereld

Donderdag wordt het officieel bekend gemaakt, maar nu is het al duidelijk. We zijn én blijven koning van de wereld.

Op de nieuwe FIFA-ranglijst die de wereldvoetbalbond op 10 december zal bekend maken, blijven de Rode Duivels op nummer 1 staan.

Oogsten in 2021?

En zo sluiten ze al voor de vierde keer in de geschiedenis het jaar af als nummer 1 op de wereldranglijst - weinig landen (Brazilië en Spanje) deden al beter in de geschiedenis.

De Duivels staan al sinds september 2018 op kop in de ranking. In 2021 kunnen ze die ranking mogelijk verzilveren op het EK en/of tijdens de Final Four van de Nations League.