Benteke, Gaich én deze grote namen: Club Brugge was afgelopen zomer concreet voor vier (!) spitsen, maar dit zijn de redenen voor het afspringen

Er is nog steeds veel te doen rond de spitsen van Club Brugge. Nochtans deed Vincent Mannaert er in de slotdagen van de zomermercato alles aan om het probleem op te lossen. Verschillende dossiers gingen echter niet door.

Het Laatste Nieuws weet dat Vincent Mannaert nochtans diverse pogingen heeft ondernomen om een extra spits toe te voegen aan de kern van Philippe Clement. De dossiers liepen echter strop door diverse redenen.

Poging 1: Serhou Guirassy

Club Brugge volgt de 24-jarige Ivoriaan al langer. Het was dan ook hét moment om hem weg te plukken bij Amiens SC. Uiteindelijk koos de spits voor Stade Rennes. Al is het de vraag of blauw-zwart bereid was om vijftien miljoen euro op tafel te leggen.

Poging 2: Ally Samatta

Clement wierp de piste van Samatta op tafel. De coach van de Belgische landskampioen werkte samen met de aanvaller bij KRC Genk. De Tanzaniaan zat op een dood spoor bij Aston Villa, maar hij verkoos een verhuur aan Fenerbahçe.

Poging 3: Adolfo Gaich

Club Brugge ondernam nóg een poging om Adolfo Gaich naar België te halen - er was al langer een persoonlijk akkoord - maar San Lorenzo hield vast aan het veel te hoge prijskaartje. Uiteindelijk betaalde CSKA Moskou zo’n tien miljoen euro voor de Argentijn.

Poging 4: Christian Benteke

De piste van Christian Benteke was héél stevig voor Club Brugge, maar nooit een optie voor een speler zelf. De 28-voudig Rode Duivel zit dan wel op de bank bij Crystal Palace, maar wil niet verhuizen uit Londen.