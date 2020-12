🎥 Vintage Louis Van Gaal: Nederlander deelt levenslessen met groep schoolkinderen

Je kan Louis Van Gaal veel verwijten, maar niet dat hij een grijze muis is. De inmiddels 69-jarige Nederlander is intussen al een tijdje op pensioen, maar toch verschijnt hij nog regelmatig in de media. Zo ook deze week... en het leverde hilarische beelden op.

De ex-coach van onder meer Ajax, Manchester United, Barcelona en Oranje was te gast in een Nederlandse lagere school. Daar bracht Van Gaal op zijn typische manier de jongeren enkele levenslessen bij. Het leverde hilarische beelden op. Van Gaal gaf aan dat je groot genoeg moet zijn om toe te geven wanneer je fout bent geweest, maar: "Van mij zeggen ze dat ik dat niet kan, maar sorry, ik heb meestal gelijk. Dat is heel vervelend", lacht Van Gaal, die in ver vervlogen tijden nog voor Antwerp voetbalde. Louis blijft Louis, ook als hij gastlessen geeft aan basisschoolkinderen! 💜#AllTogetherChallenge pic.twitter.com/TfEzQWGDWE — FC Afkicken (@FCAfkicken) December 11, 2020