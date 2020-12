Opnieuw gloriejaren en comeback voor AC Milan?

In 2007 won het team onder leiding van Carlo Ancelotti nog de Champions League. Met spelers zoals Dida, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Kakà, Seedorf, Inzaghi... kende de club zijn grootste successen. Nadien ging het minder goed met de club, maar nu lijken ze helemaal terug.

Seizoenen 1993-1994 en 2006-2007 zullen ongetwijfeld in het geheugen zijn gegrift van de Italiaanse voetballiefhebbers. AC Milan maakte zijn beste jaren door. In 93-94 werden de titel, de Supercoppa en de Champions League gewonnen. In 2007 kon AC Milan de Champions League voor het laatst winnen. Nadien verging het succes en kende de club moeilijke jaren. Al lijkt 2020-2021 het seizoen van de comeback te worden.

Geweldige cijfers

In 19 wedstrijden wisten ze 15 keer te winnen. Er werd drie keer gelijkgespeeld en slechts één keer verloren. Mede dankzij Zlatan Ibrahimović kwamen de Italianen tot 42 goals. Ze kregen 20 doelpunten binnen. In de competitie staat AC Milan vier punten voor op Sassuolo en vijf punten op Inter Milaan. Napoli en Juventus achtervolgen op 6 punten achterstand.

Ook in de Europa League staat de Milanese club helemaal bovenaan. In de groep met Lille, Sparta Praag en Celtic werden ze met dertien punten groepsleider.