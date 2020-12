🎥 Hilarisch: Leander Dendoncker ziet dat scheidsrechter Mike Dean het opgeeft en opstoot tussen spelers laat begaan

Wolverhampton en Aston Villa namen het in de Premier League tegen elkaar op, maar het werd niet de aangename wedstrijd waarop de voetballiefhebbers hadden gehoopt. Vooral de scheidsrechter draaide overuren op zaterdag.

Wolverhampton en Aston Villa maakten er zaterdag in de Engelse competitie een vurig duel van. Scheidsrechter Mike Dean had zijn handen vol en deelde maar liefst dertien gele kaarten uit, waaronder een dubbele gele voor João Moutinho en Douglas Luiz. Ook Rode Duivel Leander Dendoncker ontsnapte niet aan een geel karton. De scheidsrechter had er op het einde duidelijk genoeg van en liet een opstootje gewoonweg begaan.

Anwar El-Ghazi scoorde diep in de toegevoegde tijd het enige doelpunt voor Aston Villa vanop de stip. In het klassement springen The Villans over Wolverhampton naar een achtste plaats.