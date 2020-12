🎥 Wolves-supportes hebben een mooie verrassing in huis voor aanvaller die tijdens het duel tegen Arsenal een schedelbreuk opliep: "Dit betekent alles voor mij"

Eind oktober werd het Premier League-duel tussen Arsenal en Wolverhampton opgeschrikt door een vreselijke botsing. Wolves-aanvaller Raul Jimenez en David Luiz botsten frontaal tegen elkaar. De Mexicaan bleef roerloos op het veld liggen. Het verdict was zwaar, hij liep uiteindelijk een schedelbreuk op. De aanvaller vertroefde meer als een week in een Londens ziekenhuis, maar is ondertussen weer thuis.

Zaterdag komt Aston Villa op bezoek in het Molineux Stadium. Wolverhampton heeft een reusachtige spandoek opgehangen om hun aanvaller nog een extra hart onder de riem te steken. Het idee was afkomstig van de supporters, die 22.000 euro inzamelden terwijl het kostenplaatje voor de spandoek maar 8.000 euro bedroeg. De overige centen werden overgezet naar een door Jimenez gekozen organisatie.

Raul Jimenez reageerde enthousiast op het initiatief van de supporters. Daarnaast bedankte hij ook iedereen die hem gesteund heeft tijdens het moeilijke proces: "Het betekent alles voor mij", aldus de Mexicaan.

Amazing! I am very grateful to all the people who have been supporting me during this process. To my fans, to my teammates, to all who have sent their love, it means everything to me and my family. Thank you very much! pic.twitter.com/WkyhPYmLra