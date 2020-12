🎥 Doelpuntenfestijn in de Serie A: Dries Mertens deelt op heerlijke wijze zesde assist van het seizoen uit, ex-Genkie scoort een pareltje

Zondag stonden er in de Serie A enkele interessante wedstrijden op het programma. Dries Mertens gaf zijn zesde assist van het seizoen en doet daarmee een gouden zaak in de competitie. Ruslan Malinovsky haalde zijn traptechniek nog eens boven en duwt Fiorentina in degradatieproblemen.

Napoli 2-1 Sampdoria

De thuisploeg, met Rode Duivel Dries Mertens in de basis, begon teleurstellend aan de partij. Het zag Sampdoria vrijwel meteen op voorsprong komen. Napoli bleef geduldig zoeken naar een gelijkmaker. Dries Mertens schilderde een bal perfect op het hoofd van Hirving Lozano. De Mexicaan bracht de Napolitanen weer op gelijke hoogte.

Invaller Petagna scoorde twintig minuten voor tijd het winnende doelpunt. Napoli doet opnieuw een goede zaak in het klassement. Het staat nu derde en nadert tot op 3 punten van competitieleider AC Milan. Die komen zondagavond nog wel in actie tegen Parma.

Atalanta 3-0 Fiorentina

Fiorentina wordt in Europa al jaren aanzien als een Italiaanse subtopper, maar dit seizoen loopt het compleet mis. Het verkeert in degradatienood en stond zondag voor een moeilijke verplaatsing naar Atalanta. La Viola kwam er in het duel nooit aan te pas.

Het ging kansloos onderuit. Het stond een lange tijd goed in de organisatie, maar vlak voor rust brak Robin Gosens de score dan toch open voor de thuisploeg. In de tweede helft werd de voorsprong alleen maar groter. Ex-Genkie Ruslan Malinovsky verdubbelde de voorsprong op fraaie wijze. Hij deed dat op de manier zoals wij hem nog uit zijn Belgische periode kennen, op vrije trap.

Bologna 1-5 AS Roma

AS Roma trakteerde de supporters op een aangename wedstrijd, meer zelfs het werd een echt doelpuntenfestijn. Binnen het kwartier stond het al op een veilige 0-3 voorsprong. De thuisploeg leek na een eigen doelpunt van Bryan Cristante terug in de wedstrijd te komen, maar de treffer van Jordan Veretout ontnam alle hoop. De Romeinen gingen met een 1-5 voorsprong weer de kleedkamer in. Dat was ook meteen de eindstand.