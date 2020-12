Doelpunt van Puskas-winnaar Heung-Min Son kwam er dankzij 'assist' Jan Vertonghen: "Ik wacht nog steeds op mijn horloge Sonnyboy"

Donderdagavond werden verschillende prijzen uitgereikt op de FIFA Awards. Eén van deze prijzen was de Puskas Award voor het mooiste doelpunt van het jaar. Uiteindelijk ging deze trofee naar Tottenham-aanvaller Heung-Min Son.

Het ging over de fantastische actie van Heung-Min Son tegen Burnley, waar hij op zijn eigen veld was gestart en verschillende tegenstanders kon uitschakelen om daarna uiteindelijk ook nog te scoren. Opvallend: de laatste pass voor het doelpunt van Son kwam er via... Jan Vertonghen.

De Rode Duivel belde dan ook, nadat Son de prijs in ontvangst mocht nemen, met de Zuid-Koreaan. "Niet eens een berichtje gekregen", vertelde de verdediger die nu voor Benfica uitkomt. Son moest er heel hard mee lachen en het werd een mooi gesprek tussen de twee spelers. Jan Vertonghen schreef daarna wel op Twitter dat hij nog steeds wacht op een horloge van Son.