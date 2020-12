Leicester City en Manchester United delen de punten na aangename wedstrijd

Manchester United heeft deze middag voor de eerste keer dit seizoen punten laten liggen op verplaatsing. Het zag er goed uit voor de bezoekers dankzij een sterke Bruno Fernandes, maar in het slot legde Vardy de 2-2 eindstand vast.

Manchester United kon deze middag over Leicester City naar de tweede plaats springen in het klassement en ze begonnen ook goed aan de wedstrijd, want Rashford kon de bezoekers iets voor het half uur op voorsprong zetten na een mooie assist van Bruno Fernandes.

Leicester City kwam voor de rust echter nog langszij dankzij een geweldige streep van Barnes. In de tweede helft leken beide ploegen tevreden te zijn met een gelijkspel, maar tien minuten voor het einde was Bruno Fernandes daar om Manchester United opnieuw op voorsprong te zetten. Het was al het tiende doelpunt van de Portugees dit seizoen in de Premier League.

Manchester United leek op weg naar een straffe 21 op 21 buitenshuis, maar het was buiten Vardy gerekend. Zo'n vijf minuten voor het einde van de wedstrijd legde de spits de 2-2 eindstand vast. Leicester City blijft zo tweede met één punt meer dan Manchester United, maar de ploeg van Solskjaer heeft een wedstrijd minder gespeeld.