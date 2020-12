Eeuw is amper 20 jaar ver, maar Ronaldo nu al verkozen tot voetballer van de eeuw

In Dubai zijn de Globe Soccer Awards uitgereikt met als orgelpunt de uitreiking van de trofeeën voor de beste speler, coach en ploeg van de eeuw.

De eeuw is nog maar 20% afgewerkt maar toch werden de trofeeën al uitgedeeld. Cristiano Ronaldo kreeg de prijs in het bijzijn van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Portugees begon in 2002 zijn carrière in zijn thuisland en ging daarna naar Manchester United en Real Madrid om zo bij Juventuis uit te komen. Op persoonlijk vlak won hij 5x de Gouden Bal, maar hij won ook 4x de Champions League en veroverde 7 landstitels met 3 verschillende clubs.

🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ 👏#CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Real Madrid werd verkozen tot club van de eeuw. De Madrilenen wonnen deze eeuw 5x de Champions League, een record. Ook een record was hun reeks van drie opeenvolgende overwinningen van de beker met de grote oren tussen 2016 en 2018.

De trainer van het jaar is ook een Spanjaard maar heeft geen band met Real Madrid, integendeel. Pep Guardiola werd namelijk verkozen tot coach van de eeuw. Guardiola was deze eeuw trainer van Barcelona, Bayern München en zit momenteel bij Manchester CIty.