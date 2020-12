23-jarige Rashford is onmisbaar in Manchester: "Hij is een geweldige man die niet vergeten is waar hij vandaan komt"

Marcus Rashford kende een geslaagd 2020. De Engelsman wordt met grote ogen bekeken en ook zijn moeder is vol lof over hem.

In 14 matchen was Marcus Rashford goed voor 6 goals en 6 assisten. De 23-jarige aanvaller was bij 40% van alle goals betrokken en maakte bijna alle minuten vol.

Ook in de Champions League toonde hij zijn klasse en scoorde hij zes keer in evenveel wedstrijden. De marktwaarde van Rashford wordt geschat op zo'n 80 miljoen euro. Wie het Engelse talent zal willen weghalen bij Manchester United, zal zijn spaarrekening mogen leeghalen.

Over al dit succes gaf ook de mama van Rashford haar mening. Ze benadrukte hoe moeilijk de situatie er vroeger was. "Marcus heeft een huis voor me gekocht en soms zit ik alleen in een kamer te huilen, omdat ik weet hoe moeilijk het vroeger was. Soms hadden we niet eens een stukje brood in huis. Dit is zeer moeilijk om te zeggen, maar het was onze realiteit. Hij is pas 23 jaar, maar hij is een geweldige man die niet vergeten is waar hij vandaan komt. Marcus helpt degenen die kwetsbaar zijn", aldus de mama van Marcus Rashford