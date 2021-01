Ploegmaats van Alderweireld in het oog van de storm na kerstfeestje, excuses reeds overgemaakt

De drie Spurs-spelers zijn Erik Lamela, Sergio Reguilon en Giovani Lo Celso. Hun gezinnen zijn samengekomen om Kerstmis te vieren en Manuel Lanzini van West Ham was op ditzelfde feestje. Tottenham veroordeelt alvast het gedrag van de spelers.

Het kerstfeestje is aan het licht gekomen door een foto van een grote groep mensen waar alle betrokken voetballers op staan. Inmiddels hebben enkele spelers zich al verontschuldigd via een bericht op de sociale media. Lamela en Lo Celso zouden ondertussen positief getest hebben op Covid-19.

I want to apologise for a decision I made over Christmas which I deeply regret. On reflection I understand the seriousness of my actions and the impact it has on others.

I am truly thankful to everyone working hard to keep us safe and I feel ashamed knowing I’ve let people down.