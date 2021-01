Goed nieuws voor voetbalfans van Engelse competitie: ondanks strenge lockdown gaat de Premier League gewoon door

In Groot-Brittannië gaan de coronacijfers de verkeerde kant uit en daarom heeft premier Boris Johnson beslist dat er opnieuw een strenge lockdown komt. Voor de voetbalfans is er echter wel goed nieuws, want de Premier League zal gewoon doorgaan.

In de Premier League is het de laatste weken razend spannend. Liverpool laat punten liggen, waardoor Manchester United via haar inhaalwedstrijd alleen aan de leiding kan komen. Ook Manchester City is, ondanks een wisselvallige start, op de weg terug. Even leek de competitie stopgezet te worden, omdat er een nieuwe, strenge lockdown komt in Groot-Brittannië door de stijgende coronacijfers, maar voor de Premier League kwam er goed nieuws. Ze zullen er gewoon blijven voetballen.