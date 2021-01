'Tottenham hoeft Bale niet meer en stuurt hem terug naar een plaats... waar hij ook al niet welkom is'

Gareth Bale mag alweer op zoek naar een nieuwe club. De Welshman draagt dezer dagen het shirt van Tottenham Hotspur, maar in Londen kan hij niet overtuigen.

Tottenham Hotspur huurt Gareth Bale van Real Madrid. Er zit een aankoopoptie in het contract vervat, maar the Spurs hebben nu al beslist om die niet te lichten. Dat staat te lezen in de Engelse kranten.

Bale kwam dit seizoen amper in actie. Een combinatie van blessures, fysieke achterstand én slechte prestaties hebben ervoor gezorgd dat Joé Mourinho amper op hem rekent.