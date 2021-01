De eerste wedstrijden bij Real Madrid voor Eden Hazard en Gareth Bale: Hazard komt nog niet eens in de buurt van Bale

Real Madrid legde in september 2013 maar liefst 101 miljoen euro neer om Gareth Bale naar Santiago Bernabeu te halen. Bijna zes jaar later pakte Real Madrid uit met de komst van Eden Hazard. De Belg maakte voor 115 miljoen euro de overstap van Chelsea.

ESPN maakte nu de vergelijking tussen Gareth Bale en Eden Hazard. Er werd gekeken naar de impact van beide spelers in de eerste 31 wedstrijden bij Real Madrid.

Eden Hazard kende veel blessures en moest vaak opnieuw op niveau proberen komen. Een constant niveau werd er bij Real Madrid nog nooit echt gevonden. In zijn eerste 31 wedstrijden was Eden Hazard goed voor 3 goals en 7 assists.

Gareth Bale kon andere cijfers voorleggen en was meteen één van de uitblinkers na zijn overstap van Tottenham. De linkspoot kon in zijn eerste 31 wedstrijden 17 doelpunten scoren en gaf ook nog eens 15 assists. Een enorm verschil tussen de twee toptransfers bij Real Madrid.

