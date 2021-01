KRC Genk stelt nieuwe aanwinst voor: "Ik droom van de Champions League"

KRC Genk heeft vandaag de 21-jarige verdediger Mark McKenzie voorgesteld. Hij komt over van Philadelphia Union in de Amerikaanse MLS-competitie.

“Ik noem mezelf een moderne centrale verdediger, die het de sterkste en snelste spitsen moeilijk kan maken. Ik probeer me daarbij op te dringen als de dominante speler”, zegt McKenzie tijdens de persvoorstelling. “Ik vond dat ik nog niet klaar ben om naar de top 5-competities te gaan, maar ik moest wel de stap naar Europa zetten.”

“Ik wil beginnen met de groep te leren kennen en te vechten voor een basisplek in het team. Ik wil helpen om met de club de titel te winnen dit jaar. Van daaruit is de Champions League natuurlijk de grote droom. Als kind heb ik altijd gedroomd van Europa en de Champions League.”

McKenzie ondertekende een contract tot 2025. “Ik ken Genk als een club die bekend staat om kwaliteitsvolle spelers voort te brengen, of ze nu uit de jeugdacacademie of van het buitenland komen. Er zitten nog gaten in mijn spel, als ik heel kritisch voor mezelf ben. Deze stap zal me pushen en me de kans geven om op een hoog niveau in Europa te spelen.”