De reddende engel van Schalke 04? Klaas-Jan Huntelaar staat dicht bij een terugkeer naar oude liefde

Klaas-Jan Huntelaar leek bezig aan zijn laatste club uit zijn carrière. Maar de 37-jarige aanvaller staat dicht bij een terugkeer naar zijn oude liefde Schalke 04. Daar moet hij de rode lantaarn proberen te redden van de degradatie.

Klaas-Jan Huntelaar zou terugkeren naar zijn oude liefde Schalke 04. De Duitse ploeg toonde concrete interesse in de 37-jarige aanvaller, maar Ajax lachtte het bod in eerste instantie weg.

Eender deze week was hij nog van goudwaarde voor de Nederlandse kampioen. Een minuut voor tijd viel Huntelaar bij een 1-1 gelijke stand op bezoek bij Twente in. Hij trof in deze korte periode tweemaal raak. Ajax keerde na een 1-3 overwinning weer huiswaarts met de drie punten. Nu lijkt de Nederlander toch op weg naar Gelsenkirchen. Klaas-Jan Huntelaar heeft bij de Amsterdammers nog een contract tot het einde van dit seizoen.

Bij Schalke zal Huntelaar mee moeten strijden tegen degradatie. Het staat laatste met maar 7 punten uit 15 wedstrijden.De club van landgenoot Benito Raman kende een dramatisch jaar en won afgelopen weekend voor het eerst (4-0) in 30 competitiewedstrijden.

De Ajacied was tussen 2010 en 2017 al actief bij Schalke. De publiekslieveling liet toen 126 keer in 240 wedstrijden de netten trillen. De deal zou volgens verschillende Duitse media aangekondigd worden na De Klassieker van zondag tegen Feyenoord.