OFFICIEEL: Milan haalt een stevige concurrent voor Ibrahimovic binnen

AC Milan is nog steeds de ietwat verrassende leider in de Serie A. Om die titelambities kracht bij te zetten hebben de Rossoneri nog wat extra kwaliteit aangetrokken voor hun aanvallend compartiment.

AC Milan heeft namelijk de komst van Mario Mandzukic geofficialiseerd. Hij komt als een vrije speler over nadat zijn contract bij Al Duhail afliep afgelopen zomer. De Kroaat tekende tot eind van het seizoen, met nog een optie op een extra jaar en zal het rugnummer negen dragen.

Met Mandzukic haalt Milan een concurrent voor Zlatan, maar vooral een brok ervaring binnen. De 34-jarige aanvaller droeg in het verleden onder meer het shirt van Bayer München, Atlético Madrid en Juventus. In de Serie A trof hij bij De Oude Dame 44 keer raak in 162 wedstrijden.