Stijn Stijnen over de klacht van de profspelers in Eerste Nationale: "We worden als een derdeprovincialer behandeld"

De 46 profvoetballers die Eerste Nationale rijk is dienden klacht in tegen de KBVB. Ze zijn het niet eens met de stopzetting van hun competitie. Patro Eisden Maasmechelen-trainer Stijn Stijnen geeft meer uitleg.

"De dagvaarding is een initiatief van 46 spelers, waaronder die van Patro en Dender", legt Stijnen uit bij Sporza. "Die twee clubs ondersteunen dat ook, om hun rechten te vrijwaren. Het is dus niet zo dat wij als club het initiatief hebben genomen, maar we waren wel verbouwereerd door de beslissing. Hier worden rechten geschonden, want profspelers wordt hun job ontnomen."

In Eerste Nationale zijn alle clubs verplicht vijf profs te hebben. Dat zijn aanzienlijke kosten, maar daar werd geen rekening mee gehouden. "We doen daar veel investeringen voor. Het kan dus niet dat we vervolgens als een derdeprovincialer behandeld worden. Dat is pure discriminatie. Ik heb er absoluut begrip voor dat amateurvoetbal onder deze omstandigheden niet kan plaatsvinden. Maar deze sector heeft getoond dat profvoetbal in België mogelijk is."