Ex-speler van KRC Genk toont zijn goed hart en verrast daklozen in Napels

Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly heeft zijn goed hart laten zien door een groep daklozen te voorzien van croissants en warme jassen.

Koulibaly wordt als een held aanschouwd in Napels. Deze actie zal niet snel vergeten worden door de Napolitanen.

Eerder deze maand gingen nog de geruchten dat Koulibaly op weg zou zijn naar Manchester United. Tot een transfer kwam het vooralsnog niet. De Senegalese verdediger heeft nog een contract tot juni 2023 bij Napoli.

Napoli defender Kalidou Koulibaly surprised a group of homeless Senegalese men in Naples with croissants and a new jacket each to keep them warm on the streets 🙏



A leader on and off the pitch ❤️



