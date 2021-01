Slecht nieuws voor Belgische fans: "Enkel lokale fans toegestaan op het EK"

De UEFA wil drastische maatregelen nemen om het risico van verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken. Vooral de supporters lijken er deze zomer op het EK slachtoffer van te zullen worden

Deze zomer zal het uitgestelde EK plaatsvinden, maar er zijn nog veel vragen te beantwoorden, waaronder de vraag: welke fans mogen er aanwezig zijn in het stadion?

De UEFA lijkt zich vast te houden aan het oorspronkelijke plan om het evenement in twaalf steden te organiseren, maar de fans zouden daar wel eens de prijs voor kunnen betalen. Sterker nog, volgens The Times zouden de wedstrijden in de groepsfase beperkt kunnen worden tot lokale fans. Fans uit andere landen zouden dus niet toegelaten worden. In de knock-outfase zullen er wel supporters van buitenaf verwacht mogen worden.

Dit nieuws zou ook slecht zijn voor de UEFA. Het zou de verkoop van nul herorganiseren, maar dan moet het wel een groot aantal tickets terugbetalen. België is geen gastland op het EK, dus dreigen 6.246 Belgische supporters hun aangekochte tickets te verliezen.